Школьница обманула тысячи фанатов, которые лишь сейчас узнали, что без макияжа это 30-летний клерк
Не секрет, что косметика и правильно подобранный наряд могут преобразить человека. Но чтобы настолько! Милая школьница оказалась на самом деле обычным офисный работником, и теперь мужская половина его фанатов не знает, что и думать.
Косплеерша Минато недавно шокировала пользователей соцсетей, показав, как "она" выглядит без своего образа. Оказалось, школьница на фото — лишь слой косметики, костюмы и много фотошопа. Реальный Минато — 30-летний офисный работник из Японии.
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И хоть вирусный твит шокировал больше 100 тысяч пользователей Twitter, многие признали, что такие преображения требуют не только таланта, но и долгих часов оттачивания навыков.
И правда, свой путь в косплее Минато-сан начал четыре года назад. Японец хотел примерить на себя образы любимых героинь аниме. Он пришёл в салон красоты, где специалисты сделали ему макияж. Посмотрев на себя в зеркало, Минато понял, что идея стать косплеером ему точно по душе, и вскоре начал изучать мейкап самостоятельно.
Однако макияж — лишь часть образа. Чтобы научиться перевоплощаться полностью, мужчина начал разбираться в париках, специальном утягивающем белье и техниках тейпирования, которые позволяют менять пропорции лица с помощью липких лент. Ну и, конечно, не обходится без ретуши. Все фотографии Минато проходят через фотошоп, чтобы усилить иллюзию, пишет Oddity Central.
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