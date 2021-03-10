Школьница обманула тысячи фанатов, которые лишь сейчас узнали, что без макияжа это 30-летний клерк

Косплеерша Минато недавно шокировала пользователей соцсетей, показав, как "она" выглядит без своего образа. Оказалось, школьница на фото — лишь слой косметики, костюмы и много фотошопа. Реальный Минато — 30-летний офисный работник из Японии.

Я должен проверять снова и снова, когда буду в будущем встречать красивых девушек…

И хоть вирусный твит шокировал больше 100 тысяч пользователей Twitter, многие признали, что такие преображения требуют не только таланта, но и долгих часов оттачивания навыков.

И правда, свой путь в косплее Минато-сан начал четыре года назад. Японец хотел примерить на себя образы любимых героинь аниме. Он пришёл в салон красоты, где специалисты сделали ему макияж. Посмотрев на себя в зеркало, Минато понял, что идея стать косплеером ему точно по душе, и вскоре начал изучать мейкап самостоятельно.