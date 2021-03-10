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Школьница обманула тысячи фанатов, которые лишь сейчас узнали, что без макияжа это 30-летний клерк

Не секрет, что косметика и правильно подобранный наряд могут преобразить человека. Но чтобы настолько! Милая школьница оказалась на самом деле обычным офисный работником, и теперь мужская половина его фанатов не знает, что и думать.

10 марта 2021, 06:51

Фото © Twitter / cos_minato

Косплеерша Минато недавно шокировала пользователей соцсетей, показав, как "она" выглядит без своего образа. Оказалось, школьница на фото — лишь слой косметики, костюмы и много фотошопа. Реальный Минато — 30-летний офисный работник из Японии.

Фото © Twitter / cos_minato

Фото © Twitter / cos_minato

Я больше не доверяю красивым женщинам

Пользователь Twitter

Я должен проверять снова и снова, когда буду в будущем встречать красивых девушек…

Пользователь Twitter

И хоть вирусный твит шокировал больше 100 тысяч пользователей Twitter, многие признали, что такие преображения требуют не только таланта, но и долгих часов оттачивания навыков.

И правда, свой путь в косплее Минато-сан начал четыре года назад. Японец хотел примерить на себя образы любимых героинь аниме. Он пришёл в салон красоты, где специалисты сделали ему макияж. Посмотрев на себя в зеркало, Минато понял, что идея стать косплеером ему точно по душе, и вскоре начал изучать мейкап самостоятельно.

Фото © Twitter / cos_minato

Фото © Twitter / cos_minato

Однако макияж — лишь часть образа. Чтобы научиться перевоплощаться полностью, мужчина начал разбираться в париках, специальном утягивающем белье и техниках тейпирования, которые позволяют менять пропорции лица с помощью липких лент. Ну и, конечно, не обходится без ретуши. Все фотографии Минато проходят через фотошоп, чтобы усилить иллюзию, пишет Oddity Central.

Девушки отказываются верить, что этот красивый парень — на самом деле косплеерша: 10 образов

Девушки отказываются верить, что этот красивый парень — на самом деле косплеерша: 10 образов

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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