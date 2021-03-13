Экс-премьер Украины рассказал о "реальных хозяевах" страны

Американцы контролируют Украину, являясь настоящими хозяевами страны. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Это прежде всего американцы, поскольку штаб переворота находился в американском посольстве. И это англичане. Потому что англичане очень большие специалисты в этом плане. А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича", — объяснил Николай Азаров.

По мнению экс-премьера, смена власти на Украине в 2014 году прошла при активной поддержке посольств США и Великобритании. Именно по их инициативе, со слов политика, была впоследствии запрещена "Партия регионов". Азаров подчеркнул, что "сценарий пролития крови и разгрома всех политических сил" был задуман Западом ещё во времена "оранжевой революции".

Недавно Азаров рассказал, что средняя пенсия на Украине примерно в три раза ниже, чем в России.

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