Путин назвал причину проведения референдума в Крыму в 2014 году

Решение обеспечить проведение референдума в Крыму в 2014 году было принято для того, чтобы на полуострове не повторились произошедшие в Донбассе события. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого был показан в эфире телеканала "Россия 24".

"Когда мы последовательно и достаточно жёстко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", — объяснил глава государства.

Путин добавил, что конечная цель проведения референдума заключалась в том, чтобы дать возможность крымчанам выразить своё мнение о том, как они хотят жить дальше.

Напомним, полуостров Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% его жителей. По данным ВЦИОМ, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

Авторы