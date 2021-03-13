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"Несколько себя запустил": Сын Сафронова похудел ради роли в "Брате-3" и изменился до неузнаваемости

Теперь ему предстоит научиться обращаться с оружием.

13 марта 2021, 10:31
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dmitrij_safronov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dmitrij_safronov</a></p>

Фото © Instagram / dmitrij_safronov

Дмитрий Сафронов, сын заслуженного художника Никаса Сафронова, взялся за спортивную форму и решил сбросить лишний вес для съёмок в фильме "Брат-3". Ради участия в проекте он уже переехал из Литвы в Москву, сообщает портал "Собеседник".

"Мне нужно быть не качком, а парнем спортивного телосложения. В связи с карантином, переездами и командировками я несколько себя запустил. Но ничего, скоро моё тело придёт в норму. Результаты уже радуют: скинул семь килограммов", — рассказал он.

Впрочем, актёр немного скромничает. Фанаты оценили преображение Сафронова и восторгаются им в соцсетях. Фолловеры оставляют под фотографиями звезды комментарии ("Узнать невозможно", "Какой красавчик!") и множество комплиментов.

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Пока Сафронов ходит только в тренажёрный зал, однако, по словам режиссёра-постановщика кинокартины, для полноценного участия в фильме сыну художника также придётся освоить правильное и эффектное обращение с оружием, поскольку ему досталась роль криминального авторитета.

Неофициальное продолжение легендарной картины Алексея Балабанова от Стаса Барецкого запланировано на 2021 год. Отмечается, что фильм не будет связан с историей Данилы Бодрова, однако он также может появиться в кадре при помощи компьютерной графики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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