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"Хватает за волосы и тащит": Лобода рассказала о самой крупной ссоре с мамой

Наталья Васильевна тогда разозлилась на дочь-подростка, застав её "пьяненькой".

13 марта 2021, 10:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lobodaofficial</a></p>

Фото © Instagram / lobodaofficial

Певица Светлана Лобода рассказала о ссоре с матерью и о том, как конфликт дошёл до настоящей схватки. Наталья Васильевна поймала дочь пьяной и, схватив за волосы, потащила 17-летнюю девушку в ванную, чтобы смыть зелёную краску с её волос.

"Я выкрасила часть волос в зелёный цвет. И вот прихожу я такая пьяненькая, мама видит меня, хватает за волосы и тащит в ванную смывать краску. Это был единственный такой инцидент", — рассказала певица в эфире телепередачи "Вечерний Ургант".

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Артистка отметила, что сейчас с мамой у них царит взаимопонимание. Родительница помогает Лободе воспитывать дочерей Тильду и Евангелину, а также сопровождает на концертах. Певица говорит, что её мама — уникальный человек, отзывчивый и с ней они практически никогда не ссорятся.

Ранее Лайф писал, что в России создали бота, который отслеживает жалобы на домашнее насилие в соцсетях. Система проверяет соцсети по ключевым фразам — "помогите", "спасите", "прошу помощи", "больше не могу терпеть" — и анализирует полученные данные.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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