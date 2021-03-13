Генпрокуратура РФ назвала регионы с наибольшим ростом преступности
Москва в рейтинге оказалась на 32-й строчке.
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Лидером среди регионов России по росту преступности в 2020 году стал Севастополь, где по сравнению с 2019-м число противоправных деяний выросло на 44%. Эти данные приводятся на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
В пятёрку антилидеров также попали Санкт-Петербург (26%), Ленинградская область (13%), Республика Алтай (11,6%) и Костромская область (10,4%). В Москве в 2020 году преступность выросла на 3,2%, что опустило её на 32-е место среди регионов страны. Не обошлось и без улучшения обстановки. В успешной борьбе с преступностью лидируют Чечня, Северная Осетия и Адыгея, где по итогам года она упала на 17%, 15% и 12,4% соответственно.
Ранее Лайф сообщал, что МВД России планирует создать в своей структуре подразделение киберполиции.
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