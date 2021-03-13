Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2021, 14:13
6443

"Лучше вообще без гимна": Роднина поддержала запрет на использование "Катюши" на Олимпиаде

Ирина Роднина. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Ирина Роднина. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Чем больше медалей Россия завоюет, тем тоскливее пройдут соревнования, считает она.

Решение Спортивного арбитражного суда запретить России использовать на Олимпиаде в качестве гимна песню "Катюша" является абсолютно правильным. Об этом заявила депутат Государственной думы и бывшая фигуристка Ирина Роднина. По её мнению, в сложившейся ситуации лучше всего выступать на соревнованиях без какого-либо гимна.

"Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада", — рассказала она в беседе со спортивным порталом "Чемпионат".

CAS отказал России в использовании песни "Катюша" вместо гимна на Олимпиаде
CAS отказал России в использовании песни "Катюша" вместо гимна на Олимпиаде

Роднина посоветовала Олимпийскому комитету принимать решения самостоятельно, а не идти на чьём-то поводу. Депутат добавила, что главная задача для наших спортсменов — завоевать на соревнованиях как можно больше медалей.

Напомним, Россию лишили флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх по решению Спортивного арбитражного суда в середине декабря прошлого года. Запрет будет действовать на протяжении двух лет. При этом санкции не коснутся российской части Евро-2020, а также финала Лиги чемпионов в Петербурге. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под эгидой ОКР.

BannerImage
Роман Имполитов
  • Новости
  • катюша
  • песни
  • Ирина Роднина
  • Олимпийские игры в Париже
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar