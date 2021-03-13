"Лучше вообще без гимна": Роднина поддержала запрет на использование "Катюши" на Олимпиаде
Ирина Роднина. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Чем больше медалей Россия завоюет, тем тоскливее пройдут соревнования, считает она.
Решение Спортивного арбитражного суда запретить России использовать на Олимпиаде в качестве гимна песню "Катюша" является абсолютно правильным. Об этом заявила депутат Государственной думы и бывшая фигуристка Ирина Роднина. По её мнению, в сложившейся ситуации лучше всего выступать на соревнованиях без какого-либо гимна.
"Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада", — рассказала она в беседе со спортивным порталом "Чемпионат".
Роднина посоветовала Олимпийскому комитету принимать решения самостоятельно, а не идти на чьём-то поводу. Депутат добавила, что главная задача для наших спортсменов — завоевать на соревнованиях как можно больше медалей.
Напомним, Россию лишили флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх по решению Спортивного арбитражного суда в середине декабря прошлого года. Запрет будет действовать на протяжении двух лет. При этом санкции не коснутся российской части Евро-2020, а также финала Лиги чемпионов в Петербурге. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под эгидой ОКР.