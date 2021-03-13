Лукашенко прокомментировал фильм-расследование о своём "богатстве"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал фильм-расследование "Золотое дно" про его "роскошную жизнь". Глава государства признался, что не успел посмотреть ленту, но ему рассказали основные тезисы.

"Я постараюсь [посмотреть] . Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ", — приводит слова Лукашенко БелТа.

Лукашенко назвал лживой представленную в "Золотом дне" информацию и отметил, что не позволяет себе что-либо украсть у людей или как-то лицемерить перед своими избирателями. Из тех фрагментов, которые были ему предоставлены, он сделал вывод об отсутствии каких-то новых деталей в этой видеопубликации. Там много лжи и неприличного "залезания в штаны", отметил белорусский президент.