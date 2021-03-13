Лукашенко прокомментировал фильм-расследование о своём "богатстве"
По его словам, там много лжи и неприличного "залезания в штаны".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал фильм-расследование "Золотое дно" про его "роскошную жизнь". Глава государства признался, что не успел посмотреть ленту, но ему рассказали основные тезисы.
"Я постараюсь [посмотреть]. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ", — приводит слова Лукашенко БелТа.
Лукашенко назвал лживой представленную в "Золотом дне" информацию и отметил, что не позволяет себе что-либо украсть у людей или как-то лицемерить перед своими избирателями. Из тех фрагментов, которые были ему предоставлены, он сделал вывод об отсутствии каких-то новых деталей в этой видеопубликации. Там много лжи и неприличного "залезания в штаны", отметил белорусский президент.
Напомним, что фильм проекта NEXTA о "богатстве" Лукашенко ранее достиг более 3 миллионов просмотров в "Ютубе". На момент написания заметки видео посмотрели более 4,5 миллиона пользователей.
Выбор редакции
Лукашенко поздравил папу римского с годовщиной понтификата и отметил единство взглядов с Ватиканом
Как постарели знаменитые дети из фильмов 90-х и нулевых, чья карьера закончилась, не успев начаться
"Поджимают по всем фронтам": Лукашенко отреагировал на недопуск белорусской песни на Евровидение
В РПЦ назвали выставку засушенных мертвецов эпатажным шоу с шок-контентом
Папа попросил убрать с фото постороннего парня, но в "Твиттере" такими словами не разбрасываются
Комментариев: 0