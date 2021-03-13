"Поджимают по всем фронтам": Лукашенко отреагировал на недопуск белорусской песни на Евровидение
Ситуацию с нынешней композицией он назвал давлением извне.
Фото © ТАСС / БелТА / Николай Петров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ организаторов Евровидения допустить к конкурсу песню "Я научу тебя" белорусской группы "Галасы ЗМеста". По его мнению, сложившаяся ситуация лишь добавила популярности авторам композиции.
"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", — цитирует президента БелТА.
Напомним, для участия в Евровидении 2021 года от Белоруссии была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с композицией "Я научу тебя". Текст песни оказался достаточно провокационным и неоднозначным — с призывами смотреть вперёд и забыть то, что было. Кроме того, авторы трека пытаются донести мысль о том, что "без прошлого всё будет просто", но для этого нужно слушать определённого человека. Организаторы Евровидения посчитали композицию политизированной и не допустили её до конкурса, предложив Белоруссии заменить текст или песню полностью.
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