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В РПЦ назвали выставку засушенных мертвецов эпатажным шоу с шок-контентом

Там призвали задуматься, не является ли такая экспозиция унижением человеческого достоинства.

13 марта 2021, 11:59
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Выставка "Мир тела", которая открылась в Москве, не имеет образовательных целей, а её посетителям стоит задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство. Такую точку зрения высказал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Не всякая демонстрация человеческого тела, тем более в таком виде, как это представлено на этой выставке, нацелена на образование. Мне кажется, эта выставка — эпатажное шоу с шок-контентом", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

"Доктор Смерть" представляет: в Москве открылась выставка засушенных мертвецов (фото не для слабонервных)

"Доктор Смерть" представляет: в Москве открылась выставка засушенных мертвецов (фото не для слабонервных)

Как пояснил Кипшидзе, учёного или студента-медика представленные экспонаты не шокируют, а вот аудитория выставки — далеко не специалисты по анатомии. Поэтому стоит задуматься, не является ли такая демонстрация унижением человеческого достоинства, которым обладают не только живые, но и мёртвые, считает представитель РПЦ.

Ранее патологоанатом предупредил о возможных последствиях посещения выставки засушенных мертвецов в Москве. По мнению доктора, ни о какой науке на этой выставке речи не идёт, потому что представленные экспонаты показывают неправильно проведённую эксгумацию, как он выразился, "расчленёнку".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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