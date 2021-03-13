Экс-владелец "Спартака" написал заявление в полицию на Дмитрия Сычёва
Поводом стала клевета со стороны последнего.
Фото © ТАСС / ТАТЬЯНА ДОРОГУТИНА
Андрей Червиченко, бывший владелец "Спартака", подал заявление за клевету на своего бывшего подопечного Дмитрия Сычёва. Причиной тому стали слова футболиста в эфире ютуб-канала "Сычёв подкаст и Денис Казанский" о том, что Червиченко грозил сломать ему ноги, ежели тот не подпишет контракт со "Спартаком".
"Он не извинился за свои сказки, которые нёс в "Ютубе". У него было достаточно времени, и он не посчитал нужным извиниться. Статью ввели за клевету, врать теперь в Интернете нельзя. Пусть полиция разбирается. Это связано с его словами в мой адрес про его контракт со "Спартаком", — объяснил Червиченко в беседе с РИА "Новости".
По его словам, юристы написали на футболиста заявление около недели назад. Они сейчас занимаются этим вопросом.
Ранее Лайф писал о том, что из больницы был выписан экс-тренер "Спартака", который попал туда из-за инфаркта.
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