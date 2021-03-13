Экс-премьер Украины Азаров объяснил, откуда у Порошенко $45 миллионов

"Мародёр — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну. Почему он их (деньги. — Прим. Лайфа) хранит дома в таких объёмах? Видимо, пришлось ему задекларировать, которые ему заносили за принятие каких-то решений. Он их взял и задекларировал. Это вершина айсберга", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".