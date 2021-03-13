Экс-премьер Украины Азаров объяснил, откуда у Порошенко $45 миллионов
По его мнению, тот, словно мародёр, "грабил свою страну".
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал экс-президента Незалежной Петра Порошенко отъявленнейшим мародёром и прокомментировал слухи о якобы его огромном состоянии. Политик отметил, что бывший глава государства хранит наличные на сумму 45 миллионов долларов дома.
"Мародёр — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну. Почему он их (деньги. — Прим. Лайфа) хранит дома в таких объёмах? Видимо, пришлось ему задекларировать, которые ему заносили за принятие каких-то решений. Он их взял и задекларировал. Это вершина айсберга", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
А ранее Азаров сравнил размер пенсии на Украине и в России. Политик также отметил, что после Майдана жизнь в стране стала "очень незавидной", каждый год вымирает целый город, так как рождаемость на Украине в два с половиной раза меньше, чем смертность.
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