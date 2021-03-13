Рижский депутат прокомментировал обыски у русскоязычных журналистов

Задержание русскоязычных журналистов в Латвии, сопряжённое с обыском в местах их проживания, которое произошло в декабре прошлого года, являлось не чем иным, как попыткой запугать и заставить их замолчать. Однако добиться этого не удалось, заявил сопредседатель Русского союза Латвии и действующий депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов.

Ранее сегодня союз провёл конференцию, посвящённую ситуации с давлением на журналистов, в которой приняли участие представители русскоязычных СМИ таких стран, как Латвия, Россия, Литва, Эстония, Германия и Бельгия. Они поделились друг с другом личным опытом и рассказали свои истории.

"Давление на нас со стороны властей — это принуждение к тому, чтобы мы оставили профессию и перестали публиковаться. Эта цель не достигнута. Мы продолжим работать, хотя и в более сложных условиях", — процитировал Митрофанов одного из участников конференции в беседе с РИА "Новости".

Напомним, инцидент с русскоязычными журналистами произошёл 3 декабря. Силовики пришли с обыском к нескольким представителям СМИ, изъяли их оборудование и банковские карты, а их самих отправили на допрос.

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