Названы четыре сценария срыва проекта "Северный поток – 2"

"Северный поток – 2" может быть сорван из-за частичной заморозки со стороны Германии, введения особого налога за отказ от транспортировки газа через Украину, санкций США или из-за отключения уже построенного газопровода, считает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей и экономист Виталий Манкевич.

При этом, по мнению эксперта, данных препятствий вполне можно избежать благодаря настрою ФРГ на реализацию проекта. Он напомнил, что строительство газопровода выгодно Берлину.

"Нужно понимать, что позиция Германии по "Северному потоку – 2" предельно ясна: этот проект экономически выгоден и интересен Германии, и она не готова отказываться от него из-за позиции США", — отметил Манкевич в беседе с Ura.ru.

Недавно в США озвучили условия введения новых санкций против "Северного потока – 2".

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