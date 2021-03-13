Нардеп от "Слуги народа" поскандалил с охранником из-за бейджа во время выступления Зеленского — видео
Он попытался прорваться в зал, но не всё так просто.
Народный депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук устроил скандал на месте проведения съезда партии "Слуга народа" из-за неправильно указанной информации на бейдже. Об этом сообщил журнал "Новое время".
Нардеп Камельчук влаштував скандал у кулуарах Зїзду партії Слуга народу. Зясувалось, що депутату переплутали надпис на бейжджі. Замість «делегата» був надпис «гість». Він відмомився його взяти, а охорона відмовилася його пропускати pic.twitter.com/yIqe1isy8G— НВ (@tweetsNV) March 13, 2021
Камельчук возмутился тем фактом, что на его бейдже была ошибка — нардеп является делегатом, а не гостем мероприятия. Он не взял предложенную бирку и, поскандалив с охраной, попытался прорваться в зал заседаний, где выступал президент Украины Владимир Зеленский. "Штурм" закончился провалом. В итоге после очередной перепалки Камельчуку всё же удалось попасть в зал.
Ранее "Слугу народа" лишили государственного финансирования.
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