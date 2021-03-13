Нардеп от "Слуги народа" поскандалил с охранником из-за бейджа во время выступления Зеленского — видео

Камельчук возмутился тем фактом, что на его бейдже была ошибка — нардеп является делегатом, а не гостем мероприятия. Он не взял предложенную бирку и, поскандалив с охраной, попытался прорваться в зал заседаний, где выступал президент Украины Владимир Зеленский. "Штурм" закончился провалом. В итоге после очередной перепалки Камельчуку всё же удалось попасть в зал.