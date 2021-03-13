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Нардеп от "Слуги народа" поскандалил с охранником из-за бейджа во время выступления Зеленского — видео

Он попытался прорваться в зал, но не всё так просто.

13 марта 2021, 13:03

Народный депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук устроил скандал на месте проведения съезда партии "Слуга народа" из-за неправильно указанной информации на бейдже. Об этом сообщил журнал "Новое время".

Камельчук возмутился тем фактом, что на его бейдже была ошибка — нардеп является делегатом, а не гостем мероприятия. Он не взял предложенную бирку и, поскандалив с охраной, попытался прорваться в зал заседаний, где выступал президент Украины Владимир Зеленский. "Штурм" закончился провалом. В итоге после очередной перепалки Камельчуку всё же удалось попасть в зал.

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Ранее "Слугу народа" лишили государственного финансирования.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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