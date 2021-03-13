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Британский генерал объяснил превосходство России в киберпространстве

Слишком много сил было потрачено Лондоном на реальные войны, считает офицер.

13 марта 2021, 12:48

Великобритания уступает России и Китаю в военных технологиях, касающихся киберпространства. Об этом написал глава Стратегического командования британских ВС генерал Патрик Сандерс в своей публикации для газеты Times.

По словам Сандерса, Лондон потратил слишком много сил и ресурсов на военные кампании. В это время Россия и Китай смогли успешно продвинуть свои интересы в стратегическом плане.

"Китай реализовывал стратегию победы без борьбы, меняя положение мирового порядка. Россия комбинировала военные и невоенные средства, чтобы изменить ситуацию на глобальной карте, пытаясь поменять баланс сил и подрывая единство обществ путём распространения дезинформации. Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века", — отметил генерал в своей статье.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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