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Композитора Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Она будет покоиться рядом с матерью.

13 марта 2021, 12:42
<p>Фото © ТАСС / Григорий Сысоев</p>

Фото © ТАСС / Григорий Сысоев

Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве после отпевания в Новодевичьем монастыре. Она будет покоиться рядом с матерью, заявила коллега и подруга артистки Рада Симбирева.

"Людмилу Лядову похоронили", — цитирует ТАСС её слова.

"Это моя личная трагедия": Близкая подруга Лядовой рассказала Лайфу об артистке — видео

"Это моя личная трагедия": Близкая подруга Лядовой рассказала Лайфу об артистке — видео

Людмила Лядова — заслуженный деятель РСФСР, пианистка, певица, лауреат всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Самые её популярные песни — "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан", "Ай-люли" и многие другие. Среди сочинений Людмилы Лядовой есть оркестровые, фортепьянные, скрипичные произведения. На её музыку были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка". Народная артистка скончалась на 96-м году жизни. Ранее она была госпитализирована с коронавирусом. Позднее была названа причина её смерти.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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