Композитора Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве после отпевания в Новодевичьем монастыре. Она будет покоиться рядом с матерью, заявила коллега и подруга артистки Рада Симбирева.

Людмила Лядова — заслуженный деятель РСФСР, пианистка, певица, лауреат всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Самые её популярные песни — "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан", "Ай-люли" и многие другие. Среди сочинений Людмилы Лядовой есть оркестровые, фортепьянные, скрипичные произведения. На её музыку были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка". Народная артистка скончалась на 96-м году жизни. Ранее она была госпитализирована с коронавирусом. Позднее была названа причина её смерти.