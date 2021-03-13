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Мясников развеял популярный миф об опасности холестерина

По словам врача, необходимо соблюдать баланс всех веществ в организме.

13 марта 2021, 12:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/drmyasnikov/photos/a.920590864702083/2930129540414862/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Доктор Мясников</a></p>

Фото © Facebook / Доктор Мясников

Холестерин является основой для стероидных гормонов, к которым относят половые, а также клеточные мембраны. Об этом в эфире своей передачи на канале "Россия-1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. Если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались", — объяснил Мясников.

По словам Мясникова, переизбыток холестерина вреден для человека (по аналогии с любым дисбалансом в организме). Но люди зачем-то самостоятельно пытаются снизить его количество, хотя холестерин сам вырабатывается, в частности печенью.

"Это русская рулетка": Мясников рассказал о смертельно опасных продуктах

"Это русская рулетка": Мясников рассказал о смертельно опасных продуктах

Мясников ранее предложил россиянам несколько способов пережить весну 2021 года.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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