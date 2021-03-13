Мясников развеял популярный миф об опасности холестерина
По словам врача, необходимо соблюдать баланс всех веществ в организме.
Фото © Facebook / Доктор Мясников
Холестерин является основой для стероидных гормонов, к которым относят половые, а также клеточные мембраны. Об этом в эфире своей передачи на канале "Россия-1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. Если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались", — объяснил Мясников.
По словам Мясникова, переизбыток холестерина вреден для человека (по аналогии с любым дисбалансом в организме). Но люди зачем-то самостоятельно пытаются снизить его количество, хотя холестерин сам вырабатывается, в частности печенью.
Мясников ранее предложил россиянам несколько способов пережить весну 2021 года.
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