Мясников развеял популярный миф об опасности холестерина

Холестерин является основой для стероидных гормонов, к которым относят половые, а также клеточные мембраны. Об этом в эфире своей передачи на канале "Россия-1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. Если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались", — объяснил Мясников.

По словам Мясникова, переизбыток холестерина вреден для человека (по аналогии с любым дисбалансом в организме). Но люди зачем-то самостоятельно пытаются снизить его количество, хотя холестерин сам вырабатывается, в частности печенью.

Мясников ранее предложил россиянам несколько способов пережить весну 2021 года.

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