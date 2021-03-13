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Выбитые стёкла, оплавившиеся полки: Лайф публикует фото из пункта выдачи Wildberries в КЧР, где произошёл взрыв

Один из пяти пострадавших получил ожог 60% поверхности тела.

13 марта 2021, 12:33
  • Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР
    Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР
  • Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР
    Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР
  • Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР
    Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР
  • Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР
    Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР
  • Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР
    Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР
  • Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР
    Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР

Фото предоставили Лайфу в МВД по КЧР

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В результате взрыва в пункте выдачи заказов интернет-магазина Wildberries в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии выбило стёкла. Судя по оказавшимся в распоряжении Лайфа кадрам с места ЧП, пожар уничтожил часть товаров и технику в помещении.

По данным Лайфа, при взрыве пострадали собственница помещения со своим отцом и трое посетителей. Всех доставили с ожогами в ЦРБ. Одного из пострадавших, 25-летнего парня, перенаправили в Махачкалу в ожоговый центр с ожогом 60% поверхности тела.

Женщина погибла в результате взрыва на химзаводе в Подмосковье

Женщина погибла в результате взрыва на химзаводе в Подмосковье

А ранее мощный взрыв самогонного аппарата разнёс квартиру в Екатеринбурге, пострадал один человек. По словам очевидцев, в результате взрыва в квартире на втором этаже выбило все окна. Из-за шума на улицу выбежали даже жильцы соседнего дома.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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