Выбитые стёкла, оплавившиеся полки: Лайф публикует фото из пункта выдачи Wildberries в КЧР, где произошёл взрыв
Один из пяти пострадавших получил ожог 60% поверхности тела.
В результате взрыва в пункте выдачи заказов интернет-магазина Wildberries в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии выбило стёкла. Судя по оказавшимся в распоряжении Лайфа кадрам с места ЧП, пожар уничтожил часть товаров и технику в помещении.
По данным Лайфа, при взрыве пострадали собственница помещения со своим отцом и трое посетителей. Всех доставили с ожогами в ЦРБ. Одного из пострадавших, 25-летнего парня, перенаправили в Махачкалу в ожоговый центр с ожогом 60% поверхности тела.
А ранее мощный взрыв самогонного аппарата разнёс квартиру в Екатеринбурге, пострадал один человек. По словам очевидцев, в результате взрыва в квартире на втором этаже выбило все окна. Из-за шума на улицу выбежали даже жильцы соседнего дома.
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