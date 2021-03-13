Выбитые стёкла, оплавившиеся полки: Лайф публикует фото из пункта выдачи Wildberries в КЧР, где произошёл взрыв

В результате взрыва в пункте выдачи заказов интернет-магазина Wildberries в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии выбило стёкла. Судя по оказавшимся в распоряжении Лайфа кадрам с места ЧП, пожар уничтожил часть товаров и технику в помещении.

По данным Лайфа, при взрыве пострадали собственница помещения со своим отцом и трое посетителей. Всех доставили с ожогами в ЦРБ. Одного из пострадавших, 25-летнего парня, перенаправили в Махачкалу в ожоговый центр с ожогом 60% поверхности тела.