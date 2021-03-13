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Премьер и президент Армении обсудили возможность проведения в стране парламентских выборов

Они также поговорили о сложившейся в стране ситуации.

13 марта 2021, 12:45
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ, пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ, пресс-служба МИД РФ

В ходе субботней встречи президент Армении Армен Саркисян обсудил с премьером Николом Пашиняном возможность проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся ситуацию в стране, пути её разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте стороны коснулись проведения внеочередных выборов как способа разрешения ситуации", — говорится в сообщении.

Президент Армении снова проведёт встречу с Пашиняном

Президент Армении снова проведёт встречу с Пашиняном

Напомним, ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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