Премьер и президент Армении обсудили возможность проведения в стране парламентских выборов
Они также поговорили о сложившейся в стране ситуации.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ, пресс-служба МИД РФ
В ходе субботней встречи президент Армении Армен Саркисян обсудил с премьером Николом Пашиняном возможность проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.
"Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся ситуацию в стране, пути её разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте стороны коснулись проведения внеочередных выборов как способа разрешения ситуации", — говорится в сообщении.
Напомним, ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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