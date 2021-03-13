Премьер и президент Армении обсудили возможность проведения в стране парламентских выборов

В ходе субботней встречи президент Армении Армен Саркисян обсудил с премьером Николом Пашиняном возможность проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся ситуацию в стране, пути её разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте стороны коснулись проведения внеочередных выборов как способа разрешения ситуации", — говорится в сообщении.