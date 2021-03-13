В Тунисе начали вакцинацию населения российским "Спутником V"

В Тунисе прошла первая волна вакцинации от коронавируса. Для инъекций использовался российский "Спутник V". Об этом в своём фейсбуке сообщила пресс-служба Минздрава страны.

Для вакцинации подготовили 25 региональных центров. Первые дозы получили врачи, которые потом будут прививать остальных граждан Туниса. У них, как и у других медицинских работников страны, приоритет при получении вакцины.