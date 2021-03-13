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Категорий: 18

В Тунисе начали вакцинацию населения российским "Спутником V"

Пока привились только медицинские работники.

13 марта 2021, 13:25
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministère de la santé وزارة</a></p>

Фото © Facebook / Ministère de la santé وزارة

В Тунисе прошла первая волна вакцинации от коронавируса. Для инъекций использовался российский "Спутник V". Об этом в своём фейсбуке сообщила пресс-служба Минздрава страны.

Для вакцинации подготовили 25 региональных центров. Первые дозы получили врачи, которые потом будут прививать остальных граждан Туниса. У них, как и у других медицинских работников страны, приоритет при получении вакцины.

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Ранее стало известно о подписании Минздравом Бразилии контракта на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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