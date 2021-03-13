В Тунисе начали вакцинацию населения российским "Спутником V"
Пока привились только медицинские работники.
Фото © Facebook / Ministère de la santé وزارة
В Тунисе прошла первая волна вакцинации от коронавируса. Для инъекций использовался российский "Спутник V". Об этом в своём фейсбуке сообщила пресс-служба Минздрава страны.
Для вакцинации подготовили 25 региональных центров. Первые дозы получили врачи, которые потом будут прививать остальных граждан Туниса. У них, как и у других медицинских работников страны, приоритет при получении вакцины.
Ранее стало известно о подписании Минздравом Бразилии контракта на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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