"Мама забрала папу": Дочь Рахимова и Иошпе рассказала о мистических совпадениях в смерти родителей

Татьяна Рахимова, дочь супругов Стахана Рахимова и Аллы Иошпе, рассказала о нескольких совпадениях, связанных со смертью родителей.

"У них всё идентично, все симптомы идентичны: и лежал он так же, как и мама, две недели. И два раза нам так же, как и маме, говорили, что мы можем забрать; ровно два раза мы за папой так же, как за мамой, приезжали, а нам его не отдавали. В общем, как были дуэтом, так и остались", — поделилась Татьяна в беседе с Пятым каналом.

По словам Татьяны Рахимовой, её мама не умела и не могла находиться одна. Поэтому, возможно, она пришла и "забрала папу", говорит дочь легендарных эстрадных артистов.

Напомним, что 12 марта в возрасте 83 лет скончался советский певец, народный артист России Стахан Рахимов. Он ушёл из жизни через 40 дней после смерти своей супруги — певицы Аллы Иошпе. Артисты встретились в 1960 году и больше не расставались. В 60-е и 70-е дуэт Иошпе и Рахимова был на пике популярности. Больше всего артисты известны по хитам советской эстрады "Алёша", "Неприметная красота" и "Три плюс пять". После головокружительного успеха они превратились во врагов народа из-за попытки переехать в Израиль. Спустя десять лет дуэт снова обрёл популярность. Пара была вместе 60 лет.

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