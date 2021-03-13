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"Мама забрала папу": Дочь Рахимова и Иошпе рассказала о мистических совпадениях в смерти родителей

Стахан и Алла прожили вместе 60 лет и умерли с разницей в 40 дней.

13 марта 2021, 13:57
<p>Стахан Рахимов и Алла Иошпе. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%88%D0%BF%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stahan_Rahimov_and_Alla_Ioshpe.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Стахан Рахимов и Алла Иошпе. Фото © Wikipedia

Татьяна Рахимова, дочь супругов Стахана Рахимова и Аллы Иошпе, рассказала о нескольких совпадениях, связанных со смертью родителей.

"У них всё идентично, все симптомы идентичны: и лежал он так же, как и мама, две недели. И два раза нам так же, как и маме, говорили, что мы можем забрать; ровно два раза мы за папой так же, как за мамой, приезжали, а нам его не отдавали. В общем, как были дуэтом, так и остались", поделилась Татьяна в беседе с Пятым каналом.

По словам Татьяны Рахимовой, её мама не умела и не могла находиться одна. Поэтому, возможно, она пришла и "забрала папу", говорит дочь легендарных эстрадных артистов.

Умерла легендарная советская певица Алла Иошпе

Умерла легендарная советская певица Алла Иошпе

Напомним, что 12 марта в возрасте 83 лет скончался советский певец, народный артист России Стахан Рахимов. Он ушёл из жизни через 40 дней после смерти своей супруги — певицы Аллы Иошпе. Артисты встретились в 1960 году и больше не расставались. В 60-е и 70-е дуэт Иошпе и Рахимова был на пике популярности. Больше всего артисты известны по хитам советской эстрады "Алёша", "Неприметная красота" и "Три плюс пять". После головокружительного успеха они превратились во врагов народа из-за попытки переехать в Израиль. Спустя десять лет дуэт снова обрёл популярность. Пара была вместе 60 лет.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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