На Украине рассказали, как американцы "сдадут" Киев ради России
При этом Джо Байдена там сравнили с Бараком Обамой.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Политика администрации нового президента США Джо Байдена в отношении России, вероятно, будет идти в обход интересов Киева, поскольку главной целью Вашингтона будет притеснение Пекина и лишение его союзников в лице Москвы. Об этом заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.
"Демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение "никакой" политики Барака Обамы. Будут красивые слова и речи в стиле Фукуямы. А дел не будет", — приводит его слова издание "Главред".
По словам эксперта, Байден — прямой продолжатель дел Барака Обамы, поэтому ждать от него решительных действий относительно Украины не стоит. Достаточно сильно в своё время Киеву помог Дональд Трамп, считает Загородний, инициировав остановку строительства "Северного потока — 2". Теперь же все силы США будут направлены на борьбу с Китаем, поэтому Украина останется без должного внимания, уверен эксперт.
На сегодняшний день США имеют претензии к России по вопросам строительства "Северного потока — 2". Страна продвигает свой сжижженный природный газ в Европу, поэтому всячески старается помешать запуску трубопровода. Так, сегодня там заявили, что, если строительством проекта займутся новые юридические лица, власти введут новые санкции против России.
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