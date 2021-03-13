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На Украине рассказали, как американцы "сдадут" Киев ради России

При этом Джо Байдена там сравнили с Бараком Обамой.

13 марта 2021, 14:15
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Политика администрации нового президента США Джо Байдена в отношении России, вероятно, будет идти в обход интересов Киева, поскольку главной целью Вашингтона будет притеснение Пекина и лишение его союзников в лице Москвы. Об этом заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.

"Демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение "никакой" политики Барака Обамы. Будут красивые слова и речи в стиле Фукуямы. А дел не будет", — приводит его слова издание "Главред".

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По словам эксперта, Байден — прямой продолжатель дел Барака Обамы, поэтому ждать от него решительных действий относительно Украины не стоит. Достаточно сильно в своё время Киеву помог Дональд Трамп, считает Загородний, инициировав остановку строительства "Северного потока — 2". Теперь же все силы США будут направлены на борьбу с Китаем, поэтому Украина останется без должного внимания, уверен эксперт.

На сегодняшний день США имеют претензии к России по вопросам строительства "Северного потока — 2". Страна продвигает свой сжижженный природный газ в Европу, поэтому всячески старается помешать запуску трубопровода. Так, сегодня там заявили, что, если строительством проекта займутся новые юридические лица, власти введут новые санкции против России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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