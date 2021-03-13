На Урале полицейский выстрелил в мужчину, который гонялся с ножом за 15-летней падчерицей

Полицейский был вынужден применить табельное оружие против жителя города Асбеста, который кидался с ножом на супругу и 15-летнюю падчерицу. Об инциденте сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным правоохранителей, мужчина ночью закатил скандал и начал угрожать семье оружием. В полицию сначала позвонила его жена, а потом и падчерица. Приехавшим на место стражам порядка дверь открыла супруга дебошира и сообщила, что мужчина заперся в комнате с 15-летней падчерицей. Пару мгновений спустя дверь комнаты открылась, оттуда выбежал ребёнок, а вслед за ним вышел отчим с ножом в руке.

"Сотрудник, находившийся в коридоре, потребовал бросить колюще-режущий предмет, но нарушитель спокойствия законные требования проигнорировал. Учитывая агрессивное поведение нетрезвого гражданина, а также опасность, которую он представлял для жены и троих детей, находившихся в квартире, полицейский произвёл один выстрел из табельного оружия", — сообщил Горелых.

После этого дебошира увезли в больницу, где ему оказали первую помощь. Выстрел оставил ему на память непроникающее огнестрельное ранение, от госпитализации он отказался и вернулся домой. При этом супруга подавать заявление на мужа не стала. Правоохранители предупредили многодетную мать, что неадекватное поведение супруга может повториться, но она была непреклонна.

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков для установления точных обстоятельств направил в Асбест специалистов. По предварительным данным, сотрудник ОВД табельное оружие применил правомерно.

Напоминаем, что не так давно полицейские применили табельное оружие во время погони в Петербурге.

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