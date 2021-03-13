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На Урале полицейский выстрелил в мужчину, который гонялся с ножом за 15-летней падчерицей

Злоумышленник был сильно пьян и требование бросить оружие игнорировал.

13 марта 2021, 14:26
<p>Фото © В.Н. Горелых</p>

Фото © В.Н. Горелых

Полицейский был вынужден применить табельное оружие против жителя города Асбеста, который кидался с ножом на супругу и 15-летнюю падчерицу. Об инциденте сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным правоохранителей, мужчина ночью закатил скандал и начал угрожать семье оружием. В полицию сначала позвонила его жена, а потом и падчерица. Приехавшим на место стражам порядка дверь открыла супруга дебошира и сообщила, что мужчина заперся в комнате с 15-летней падчерицей. Пару мгновений спустя дверь комнаты открылась, оттуда выбежал ребёнок, а вслед за ним вышел отчим с ножом в руке.

"Сотрудник, находившийся в коридоре, потребовал бросить колюще-режущий предмет, но нарушитель спокойствия законные требования проигнорировал. Учитывая агрессивное поведение нетрезвого гражданина, а также опасность, которую он представлял для жены и троих детей, находившихся в квартире, полицейский произвёл один выстрел из табельного оружия", — сообщил Горелых.

После этого дебошира увезли в больницу, где ему оказали первую помощь. Выстрел оставил ему на память непроникающее огнестрельное ранение, от госпитализации он отказался и вернулся домой. При этом супруга подавать заявление на мужа не стала. Правоохранители предупредили многодетную мать, что неадекватное поведение супруга может повториться, но она была непреклонна.

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Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков для установления точных обстоятельств направил в Асбест специалистов. По предварительным данным, сотрудник ОВД табельное оружие применил правомерно.

Напоминаем, что не так давно полицейские применили табельное оружие во время погони в Петербурге.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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