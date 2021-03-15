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На Урале три человека погибли и двое серьёзно пострадали в жёстком лобовом столкновении двух легковушек — видео

Один из автомобилей перевернулся.

15 марта 2021, 00:05

На Урале три человека погибли и двое серьёзно пострадали в жёстком лобовом столкновении двух легковушек. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Свердловской области произошла серьёзная авария, столкнулись легковые машины KIA и Opel. Как стало известно Лайфу, погибло три человека — двое мужчин и одна женщина.

ДТП случилось поздним вечером 14 марта на территории Каменского городского округа, на 109-м километре дороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. От удара один из автомобилей перевернулся.

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На кадрах видео с места происшествия видно, что обе машины сильно искорёжены. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накануне вечером в Свердловской области произошла ещё одна крупная авария — пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Екатеринбургом.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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