На Урале три человека погибли и двое серьёзно пострадали в жёстком лобовом столкновении двух легковушек — видео
Один из автомобилей перевернулся.
В Свердловской области произошла серьёзная авария, столкнулись легковые машины KIA и Opel. Как стало известно Лайфу, погибло три человека — двое мужчин и одна женщина.
ДТП случилось поздним вечером 14 марта на территории Каменского городского округа, на 109-м километре дороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. От удара один из автомобилей перевернулся.
На кадрах видео с места происшествия видно, что обе машины сильно искорёжены. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Накануне вечером в Свердловской области произошла ещё одна крупная авария — пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Екатеринбургом.
Выбор редакции
Пять человек погибли в жутком ДТП с грузовиком и легковушкой под Екатеринбургом
В Мурманске автобус с пассажирами загорелся во время движения — видео
Шестеро детей отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии
Аудиокнига о российской нефти получила "Грэмми"
В России могут пропасть из продажи дешёвые китайские игрушки
Комментариев: 0