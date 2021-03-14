Во Владивостоке полицейский погиб от удара отлетевшего после ДТП автомобиля

Во Владивостоке 35-летний полицейский скончался от удара отлетевшего в него после ДТП автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Трагедия произошла на улице Маковского. Пытаясь перестроиться, автомобиль Toyota Carina столкнулся с гибридом Toyota Prius, из-за чего последний не справился с управлением и отлетел в сторону полицейского и рядом стоящих машин. Находившийся на посту полицейский скончался в реанимации. У него остались жена и пятилетняя дочь.