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Во Владивостоке полицейский погиб от удара отлетевшего после ДТП автомобиля

У 35-летнего автоинспектора остались жена и пятилетняя дочь.

14 марта 2021, 15:27
<p>Фото © МВД России</p>

Фото © МВД России

Во Владивостоке 35-летний полицейский скончался от удара отлетевшего в него после ДТП автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

  • Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
    Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
  • Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
    Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
  • Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
    Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

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Трагедия произошла на улице Маковского. Пытаясь перестроиться, автомобиль Toyota Carina столкнулся с гибридом Toyota Prius, из-за чего последний не справился с управлением и отлетел в сторону полицейского и рядом стоящих машин. Находившийся на посту полицейский скончался в реанимации. У него остались жена и пятилетняя дочь.

Никто из участников страшного ДТП не был в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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