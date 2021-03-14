Во Владивостоке полицейский погиб от удара отлетевшего после ДТП автомобиля
У 35-летнего автоинспектора остались жена и пятилетняя дочь.
Фото © МВД России
Во Владивостоке 35-летний полицейский скончался от удара отлетевшего в него после ДТП автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.
Трагедия произошла на улице Маковского. Пытаясь перестроиться, автомобиль Toyota Carina столкнулся с гибридом Toyota Prius, из-за чего последний не справился с управлением и отлетел в сторону полицейского и рядом стоящих машин. Находившийся на посту полицейский скончался в реанимации. У него остались жена и пятилетняя дочь.
Никто из участников страшного ДТП не был в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что шесть человек пострадали в результате ДТП под Санкт-Петербургом.
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