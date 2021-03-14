Захарова объяснила, почему Запад не идёт на открытую агрессию против России
Всё дело в качественной системе обороны, считает дипломат.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Западные страны не проявляют открытой агрессии в отношении России лишь потому, что наша страна выстроила не позволяющую это сделать систему обороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Почему [Запад] не приступает к прямой агрессии? Да только по одной простой причине: потому что за последние годы Россия выстроила систему обороны, которая не позволяет им это сделать, они это чётко понимают", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
При этом Захарова отметила агрессивное поведение Запада в информационной среде. Там, по её мнению, "понимают, что они могут поиграть в свои грязные игры там, где они чувствуют ещё слабину с нашей стороны". Официальный представитель МИД РФ объяснила, что это касается блокировки документальных фильмов и информационных каналов.
Напомним, ранее в "Ютубе" заблокировали доступ к фильму "Крым. Путь на Родину". В компании объяснили, что это якобы связано с неоднократной демонстрацией сцен насилия в ленте.
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