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Захарова объяснила, почему Запад не идёт на открытую агрессию против России

Всё дело в качественной системе обороны, считает дипломат.

14 марта 2021, 14:43
<p>Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Западные страны не проявляют открытой агрессии в отношении России лишь потому, что наша страна выстроила не позволяющую это сделать систему обороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Почему [Запад] не приступает к прямой агрессии? Да только по одной простой причине: потому что за последние годы Россия выстроила систему обороны, которая не позволяет им это сделать, они это чётко понимают", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

При этом Захарова отметила агрессивное поведение Запада в информационной среде. Там, по её мнению, "понимают, что они могут поиграть в свои грязные игры там, где они чувствуют ещё слабину с нашей стороны". Официальный представитель МИД РФ объяснила, что это касается блокировки документальных фильмов и информационных каналов.

"Пошли вразнос": Захарова прокомментировала блокировку российского контента IT-компаниями США

"Пошли вразнос": Захарова прокомментировала блокировку российского контента IT-компаниями США

Напомним, ранее в "Ютубе" заблокировали доступ к фильму "Крым. Путь на Родину". В компании объяснили, что это якобы связано с неоднократной демонстрацией сцен насилия в ленте.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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