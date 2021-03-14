В аэропортах Москвы задержали почти 20 рейсов

По информации, актуальной на 17:31 мск, во Внуково задержано три рейса, в Домодедово — 10, в Шереметьево — четыре. По предварительным данным, изменения расписания вылетов связаны с погодой. Из-за потепления начал таять обильно выпадавший всё это время снег, а ко всему этому добавился сильный ветер и снег с дождём.