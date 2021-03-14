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В аэропортах Москвы задержали почти 20 рейсов

Больше всего задержек зафиксировано в Домодедово.

14 марта 2021, 14:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Почти 20 рейсов задержано в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

По информации, актуальной на 17:31 мск, во Внуково задержано три рейса, в Домодедово — 10, в Шереметьево — четыре. По предварительным данным, изменения расписания вылетов связаны с погодой. Из-за потепления начал таять обильно выпадавший всё это время снег, а ко всему этому добавился сильный ветер и снег с дождём.

"Аэрофлот" опроверг информацию о введении платной регистрации в аэропорту

"Аэрофлот" опроверг информацию о введении платной регистрации в аэропорту

Не так давно Лайф писал о россиянах, чей рейс на Занзибар задержали на 14 часов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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