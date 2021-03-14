В аэропортах Москвы задержали почти 20 рейсов
Больше всего задержек зафиксировано в Домодедово.
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Почти 20 рейсов задержано в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации, актуальной на 17:31 мск, во Внуково задержано три рейса, в Домодедово — 10, в Шереметьево — четыре. По предварительным данным, изменения расписания вылетов связаны с погодой. Из-за потепления начал таять обильно выпадавший всё это время снег, а ко всему этому добавился сильный ветер и снег с дождём.
Не так давно Лайф писал о россиянах, чей рейс на Занзибар задержали на 14 часов.
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