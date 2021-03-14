Жестокое избиение футболиста юношеской команды "Локомотива" попало на камеру

Игроки юношеского ФК "Чертаново" избили игрока "Локомотива". Видео © Соцсети

Избиение футболиста юношеской команды "Локомотива" Максима Шнапцева после матча с "Чертаново" в Москве сняли камеры видеонаблюдения. Предположительно, причиной нападения стала симуляция во время матча.

На кадрах видно, что юношу встретили игроки другой команды и затащили в одно из помещений стадиона "Сапсан-арена". Там на него навалились всей толпой и жестоко избили. По данным Лайфа, Максима доставили в больницу Святого Владимира.

Напомним, что у Максима Шнапцева сотрясение мозга и переломы. Этот инцидент произошёл после матча 17-го тура Юношеской футбольной лиги — 2, который завершился со счётом 2:1 в пользу "Локомотива".

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