Шипами по лицу: защитник сборной России получил жуткую травму

Встреча московского ЦСКА и тульского "Арсенала" в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги омрачилась жуткой травмой. Защитник сборной России Марио Фернандес сначала получил коленом по голове, а затем — шипами по лицу. После столкновения с Александром Ломовицким армеец не смог подняться с газона. Его унесли с поля на носилках. Виктору Гончаренко пришлось делать экстренную замену на 26-й минуте встречи.