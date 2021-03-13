Шипами по лицу: защитник сборной России получил жуткую травму
Марио Фернандеса унесли с поля на носилках.
Встреча московского ЦСКА и тульского "Арсенала" в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги омрачилась жуткой травмой. Защитник сборной России Марио Фернандес сначала получил коленом по голове, а затем — шипами по лицу. После столкновения с Александром Ломовицким армеец не смог подняться с газона. Его унесли с поля на носилках. Виктору Гончаренко пришлось делать экстренную замену на 26-й минуте встречи.
😱 Фернандес получил бутсой по голове и покинул поле на носилках— Матч ТВ (@MatchTV) March 13, 2021
Лови видео травмы Марио и врывайся в трансляцию МАТЧ ПРЕМЬЕР – ЦСКА горит 0:2 «Арсеналу». pic.twitter.com/4sVMROoyR6
Без Фернандеса ЦСКА оказался слабее туляков. "Арсенал" отпраздновал победу со счётом 2:1, голы в концовке первого тайма забили Пантелеев и Ломовицкий. Москвичи ответили лишь мячом Тикнизяна в добавленное ко второму тайму время.
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