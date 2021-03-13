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Шипами по лицу: защитник сборной России получил жуткую травму

Марио Фернандеса унесли с поля на носилках.

13 марта 2021, 13:17

Встреча московского ЦСКА и тульского "Арсенала" в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги омрачилась жуткой травмой. Защитник сборной России Марио Фернандес сначала получил коленом по голове, а затем — шипами по лицу. После столкновения с Александром Ломовицким армеец не смог подняться с газона. Его унесли с поля на носилках. Виктору Гончаренко пришлось делать экстренную замену на 26-й минуте встречи.

Без Фернандеса ЦСКА оказался слабее туляков. "Арсенал" отпраздновал победу со счётом 2:1, голы в концовке первого тайма забили Пантелеев и Ломовицкий. Москвичи ответили лишь мячом Тикнизяна в добавленное ко второму тайму время.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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