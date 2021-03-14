В Бахрейне решили организовать производство "Спутника V"

Официальный Бахрейн крайне заинтересован в локальном производстве российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил посол страны в РФ Ахмад ас-Саати в беседе с РИА "Новости".

"Мы хотим создать небольшую лабораторию для производства вакцин не только от коронавируса. Начнём с вакцины "Спутник V", она станет основой, со временем начнём производство вакцин от гриппа и других заразных болезней", — пояснил Ахмад ас-Саати позицию Бахрейна.

По словам посла, уже есть конкретные договорённости и предложения. Инициативу проявил Российский фонд прямых инвестиций. Но будут проведены дополнительные беседы с российскими лабораториями и органами власти.

В Бахрейне, как отметил ас-Саати, очень высокий спрос на российскую разработку. При дальнейшем развитии двусторонних контактов можно будет преобразовать страну в центр российской фармацевтики на Ближнем Востоке и открыть больницы, а также совместные медицинские центры.

"Поначалу был спрос на китайскую вакцину, но после получения российской вырос спрос именно на неё, партия закончилась очень быстро. Мы запросили следующую партию", — рассказал посол Бахрейна в РФ.

Недавно глава центра Гамалеи Гинцбург раскрыл длительность действия вакцины "Спутник V", назвав минимальный срок в два года.

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