В Бахрейне решили организовать производство "Спутника V"
Уже ведутся переговоры с российскими коллегами.
Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press
Официальный Бахрейн крайне заинтересован в локальном производстве российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил посол страны в РФ Ахмад ас-Саати в беседе с РИА "Новости".
"Мы хотим создать небольшую лабораторию для производства вакцин не только от коронавируса. Начнём с вакцины "Спутник V", она станет основой, со временем начнём производство вакцин от гриппа и других заразных болезней", — пояснил Ахмад ас-Саати позицию Бахрейна.
По словам посла, уже есть конкретные договорённости и предложения. Инициативу проявил Российский фонд прямых инвестиций. Но будут проведены дополнительные беседы с российскими лабораториями и органами власти.
В Бахрейне, как отметил ас-Саати, очень высокий спрос на российскую разработку. При дальнейшем развитии двусторонних контактов можно будет преобразовать страну в центр российской фармацевтики на Ближнем Востоке и открыть больницы, а также совместные медицинские центры.
"Поначалу был спрос на китайскую вакцину, но после получения российской вырос спрос именно на неё, партия закончилась очень быстро. Мы запросили следующую партию", — рассказал посол Бахрейна в РФ.
Недавно глава центра Гамалеи Гинцбург раскрыл длительность действия вакцины "Спутник V", назвав минимальный срок в два года.
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