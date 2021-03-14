Учёные назвали неожиданную причину чрезмерного потребления фастфуда

В ходе исследования дамам показывали видеоролики, на которых героини, находясь в таких же жизненных ситуациях, рассказывали о здоровом питании, способах управления стрессом и разного рода физической активности.

"Мы использовали рассказы женщин и показали их взаимодействие со своими семьями, чтобы наглядно продемонстрировать факторы стресса в повседневной жизни. После просмотра многие участницы эксперимента сказали: "Я впервые осознала, что испытываю такой стресс", — рассказала ведущий автор исследования профессор Мей-Вей Чанг.

По её словам, многие участницы исследования испытывают частую головную боль и проблемы со сном, но не понимают, что это является признаками стресса. С осознанием того, сколько стресса на самом деле испытывают ежедневно женщины, сокращалось и количество потребляемых продуктов с высоким содержанием жира. Чанг заключила, что причина частого потребления фастфуда не отсутствие желания питаться здоровой пищей, а стресс.