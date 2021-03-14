Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Учёные назвали неожиданную причину чрезмерного потребления фастфуда

Оказалось, что после осознания проблемы отказаться от вредной пищи намного легче.

14 марта 2021, 13:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Учёные провели очередной эксперимент с едой и нашли связь между стрессом, который испытывают женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые переезды, и количеством потребляемого фастфуда. Выводы исследования опубликовали в журнале Nutrients.

В ходе исследования дамам показывали видеоролики, на которых героини, находясь в таких же жизненных ситуациях, рассказывали о здоровом питании, способах управления стрессом и разного рода физической активности.

"Мы использовали рассказы женщин и показали их взаимодействие со своими семьями, чтобы наглядно продемонстрировать факторы стресса в повседневной жизни. После просмотра многие участницы эксперимента сказали: "Я впервые осознала, что испытываю такой стресс", — рассказала ведущий автор исследования профессор Мей-Вей Чанг.

В России предложили ограничить рекламу фастфуда

В России предложили ограничить рекламу фастфуда

По её словам, многие участницы исследования испытывают частую головную боль и проблемы со сном, но не понимают, что это является признаками стресса. С осознанием того, сколько стресса на самом деле испытывают ежедневно женщины, сокращалось и количество потребляемых продуктов с высоким содержанием жира. Чанг заключила, что причина частого потребления фастфуда не отсутствие желания питаться здоровой пищей, а стресс.

А ранее в России предлагали направлять налоги от заведений фастфуда на борьбу с ожирением. Также диетолог назвала самый вредный для здоровья фастфуд.

В России предложили ввести акцизы на пельмени и газировку

В России предложили ввести акцизы на пельмени и газировку

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1