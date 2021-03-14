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Восемь человек пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Якутии

У водителя оказались просрочены права и отсутствовала лицензия на подобного рода перевозки.

14 марта 2021, 13:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/gibdd_ykt14/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gibdd_ykt14</a></p>

Фото © Instagram / gibdd_ykt14

В Якутии в результате ДТП с участием грузовика и минивэна пострадало восемь человек. Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД РФ по региону, один из пострадавших попал в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Авария произошла на автодороге "Вилюй" в Нюрбинском районе республики. Водитель большегруза остановился на трассе, чтобы выполнить разворот. В этот момент сзади в грузовик влетел микроавтобус Toyota Hiace с девятью пассажирами, двое из которых — дети 2017 и 2020 года рождения.

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"Судя по величине тормозного пути — около 200 метров, скорость микроавтобуса была высокой, вследствие чего водитель своевременно не увидел стоящее на дороге транспортное средство, а предпринятая попытка остановить машину не позволила избежать столкновения", — говорится в сообщении УГИБДД УМВД РФ по Республике Саха Якутия).

В результате травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров и водитель микроавтобуса. Последний в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию. Как выяснилось позже, его водительское удостоверение было недействительным с 2007 года, а сам он не имел лицензии на пассажирские перевозки. Кроме того, к ответственности будет привлечён и водитель грузовика, в крови которого обнаружили небольшое превышение допустимой нормы спирта — алкоголь он употреблял накануне. В ведомстве уточнили, что дети в аварии не пострадали.

А ранее Лайф рассказывал, что в Ленинградской области в результате столкновения двух иномарок пострадали пятеро подростков и одна женщина.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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