Восемь человек пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Якутии

В Якутии в результате ДТП с участием грузовика и минивэна пострадало восемь человек. Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД РФ по региону, один из пострадавших попал в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Авария произошла на автодороге "Вилюй" в Нюрбинском районе республики. Водитель большегруза остановился на трассе, чтобы выполнить разворот. В этот момент сзади в грузовик влетел микроавтобус Toyota Hiace с девятью пассажирами, двое из которых — дети 2017 и 2020 года рождения.

"Судя по величине тормозного пути — около 200 метров, скорость микроавтобуса была высокой, вследствие чего водитель своевременно не увидел стоящее на дороге транспортное средство, а предпринятая попытка остановить машину не позволила избежать столкновения", — говорится в сообщении УГИБДД УМВД РФ по Республике Саха Якутия).

В результате травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров и водитель микроавтобуса. Последний в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию. Как выяснилось позже, его водительское удостоверение было недействительным с 2007 года, а сам он не имел лицензии на пассажирские перевозки. Кроме того, к ответственности будет привлечён и водитель грузовика, в крови которого обнаружили небольшое превышение допустимой нормы спирта — алкоголь он употреблял накануне. В ведомстве уточнили, что дети в аварии не пострадали.

А ранее Лайф рассказывал, что в Ленинградской области в результате столкновения двух иномарок пострадали пятеро подростков и одна женщина.

Авторы