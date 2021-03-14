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Студента из Египта нашли мёртвым в общежитии вуза в Тамбове

Один из его товарищей впал в кому, второй находился в постсинкопальном состоянии.

14 марта 2021, 12:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В общежитии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина был найден мёртвым иностранный студент. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Скончался 19-летний студент (египтянин). Обстоятельства его гибели устанавливаются следователями СУ СКР по Тамбовской области в рамках процессуальной проверки", — уточнили в ведомстве.

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По предварительным данным, смерть иностранного студента в общежитии не является криминальной. При этом прибывшие на вызов врачи обнаружили ещё двух пострадавших студентов. Один из них впал в кому, второй пострадавший находился в постсинкопальном состоянии.

Ранее Лайф писал о смерти режиссёра Александра Гетмана.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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