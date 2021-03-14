Студента из Египта нашли мёртвым в общежитии вуза в Тамбове
Один из его товарищей впал в кому, второй находился в постсинкопальном состоянии.
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В общежитии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина был найден мёртвым иностранный студент. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
"Скончался 19-летний студент (египтянин). Обстоятельства его гибели устанавливаются следователями СУ СКР по Тамбовской области в рамках процессуальной проверки", — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, смерть иностранного студента в общежитии не является криминальной. При этом прибывшие на вызов врачи обнаружили ещё двух пострадавших студентов. Один из них впал в кому, второй пострадавший находился в постсинкопальном состоянии.
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