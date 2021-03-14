"Тикать надо отсюда!": Огненный фонтан забил из газовой скважины под Краснодаром — видео

Бесхозная газовая скважина загорелась в Краснодарском крае. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Газовая скважина вспыхнула в Абинске Краснодарского края при проведении работ по её демонтажу. Как пояснил Лайфу источник в экстренных службах, данное сооружение было возведено ещё в 1949 году.

Рабочие, как уточнил наш собеседник, в данный момент решили её ликвидировать и подогнали бурильную установку на базе КрАЗа. Бурили рядом шурфы, в результате чего пошёл остаточный газ и воспламенился. Потом огонь перекинулся на саму бурильную установку, машина выгорела. К счастью, пострадавших нет, огонь уже потушен.

А ранее Лайф публиковал видео крупного пожара на производстве пластика в Омске. Там языки пламени вырывались из-под крыши склада на несколько метров вверх. В небо вздымался столб густого чёрного дыма.

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