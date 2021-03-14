Ворвались домой и угрожали убить: в Москве отец-бизнесмен вновь похитил дочь экс-возлюбленной вопреки решению суда — видео

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, два дня назад к женщине домой вломились несколько человек в масках. В одном из них она узнала бывшего мужа. Мужчина прошёл в квартиру и схватил спящую в кроватке дочку, в то время как другой держал её мать за шею и угрожал убить, если та попытается сопротивляться. Выходя из квартиры, горе-отец случайно ударил годовалую дочь головой о стену, после чего налётчики скрылись. Мать попыталась догнать похитителей, но, выбежав на улицу, уже никого не увидела. В полиции начали проверку сразу по нескольким серьёзным статьям.