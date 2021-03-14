Ворвались домой и угрожали убить: в Москве отец-бизнесмен вновь похитил дочь экс-возлюбленной вопреки решению суда — видео
На этот раз из-за радикальных методов мужчине может грозить серьёзный срок.
Видео © LIFE
В Москве получила продолжение прошлогодняя история с похищением четырёхмесячного ребёнка его отцом-бизнесменом. Тогда малышку вернули маме, однако, как оказалось, на этом ничего не закончилось.
Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, два дня назад к женщине домой вломились несколько человек в масках. В одном из них она узнала бывшего мужа. Мужчина прошёл в квартиру и схватил спящую в кроватке дочку, в то время как другой держал её мать за шею и угрожал убить, если та попытается сопротивляться. Выходя из квартиры, горе-отец случайно ударил годовалую дочь головой о стену, после чего налётчики скрылись. Мать попыталась догнать похитителей, но, выбежав на улицу, уже никого не увидела. В полиции начали проверку сразу по нескольким серьёзным статьям.
Напомним, пара никогда не была в браке, однако во время совместной жизни у неё родился ребёнок. После очередного конфликта женщина забрала дочь и съехала от возлюбленного, не сообщив нового адреса. Тогда мужчина выследил и буквально выхватил дочку из рук её матери, после чего скрылся. В результате состоялся суд, девочка осталась с мамой.
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