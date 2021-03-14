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Племянница Трампа рассказала о самом большом огорчении дяди

И проигранные выборы в этом списке даже не на втором месте.

14 марта 2021, 12:01
<p>Мэри и Дональд Трамп. Фото © Richard Lee / Newsday RM via Getty Images</p>

Мэри и Дональд Трамп. Фото © Richard Lee / Newsday RM via Getty Images

Племянница бывшего президента США Дональда Трампа Мэри Трамп рассказала, что проигранные выборы огорчили её дядю не так сильно, как решение Twitter навсегда запретить ему использовать социальную сеть.

"Блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года", — поделилась она с изданием Business Insider.

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Ранее Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его призывов к беспорядкам в Вашингтоне 6 января. Поводом стали обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне.

Напоминаем, что не так давно Верховный суд США лишил Трампа последней надежды на победу на выборах.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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