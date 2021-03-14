Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Что упало — не пропало: сотрудница супермаркета в Москве уронила хлеб на грязный пол и разложила по полкам

Женщину произошедшее ничуть не смутило, а вот у покупателей к ней оказалась пара вопросов.

14 марта 2021, 11:55

Сотрудница супермаркета в Москве уронила хлеб на грязный пол и разложила по полкам. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В одном из супермаркетов Москвы посетители засняли, как сотрудница мало того что разговаривает по телефону, так ещё достаёт и делает выкладку на полки свежеприготовленный хлеб без перчаток. Однако этим дело не кончилось.

Женщина рассыпала батоны по грязному полу, собрала их, не отрываясь от, видимо, очень важного разговора, и разложила по полкам. Сотрудницу произошедшее ничуть не смутило. А вот покупатели были возмущены. По их мнению, такое в супермаркете просто в порядке вещей. Покупатели теперь намерены обратиться в Роспотребнадзор.

"Ужас, у меня волосы дыбом": В пермской школе повар голыми руками перемешала салат — видео

"Ужас, у меня волосы дыбом": В пермской школе повар голыми руками перемешала салат — видео

Ранее Лайф писал, что в Красноярске более 90 детей отравились после обеда в школьных столовых. Как уточнили в Управлении Роспотребнадзора по региону, предполагаемым фактором передачи возбудителя иерсиниозной инфекции (с предварительным диагнозом "псевдотуберкулёз") были овощные салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Ворвались домой и угрожали убить: в Москве отец-бизнесмен вновь похитил дочь экс-возлюбленной вопреки решению суда — видео

сегодня в 12:13

Парень оставил мокрую тряпку в раковине, и через несколько дней его ждал новый житель квартиры

23 ноября, 07:06

"Тикать надо отсюда!": Огненный фонтан забил из газовой скважины под Краснодаром — видео

сегодня в 12:33

Суд арестовал зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва

сегодня в 12:24

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

сегодня в 12:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1