Что упало — не пропало: сотрудница супермаркета в Москве уронила хлеб на грязный пол и разложила по полкам

Сотрудница супермаркета в Москве уронила хлеб на грязный пол и разложила по полкам. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS )

В одном из супермаркетов Москвы посетители засняли, как сотрудница мало того что разговаривает по телефону, так ещё достаёт и делает выкладку на полки свежеприготовленный хлеб без перчаток. Однако этим дело не кончилось.

Женщина рассыпала батоны по грязному полу, собрала их, не отрываясь от, видимо, очень важного разговора, и разложила по полкам. Сотрудницу произошедшее ничуть не смутило. А вот покупатели были возмущены. По их мнению, такое в супермаркете просто в порядке вещей. Покупатели теперь намерены обратиться в Роспотребнадзор.