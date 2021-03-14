Что упало — не пропало: сотрудница супермаркета в Москве уронила хлеб на грязный пол и разложила по полкам
Женщину произошедшее ничуть не смутило, а вот у покупателей к ней оказалась пара вопросов.
В одном из супермаркетов Москвы посетители засняли, как сотрудница мало того что разговаривает по телефону, так ещё достаёт и делает выкладку на полки свежеприготовленный хлеб без перчаток. Однако этим дело не кончилось.
Женщина рассыпала батоны по грязному полу, собрала их, не отрываясь от, видимо, очень важного разговора, и разложила по полкам. Сотрудницу произошедшее ничуть не смутило. А вот покупатели были возмущены. По их мнению, такое в супермаркете просто в порядке вещей. Покупатели теперь намерены обратиться в Роспотребнадзор.
Ранее Лайф писал, что в Красноярске более 90 детей отравились после обеда в школьных столовых. Как уточнили в Управлении Роспотребнадзора по региону, предполагаемым фактором передачи возбудителя иерсиниозной инфекции (с предварительным диагнозом "псевдотуберкулёз") были овощные салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.
Выбор редакции
Ворвались домой и угрожали убить: в Москве отец-бизнесмен вновь похитил дочь экс-возлюбленной вопреки решению суда — видео
Парень оставил мокрую тряпку в раковине, и через несколько дней его ждал новый житель квартиры
"Тикать надо отсюда!": Огненный фонтан забил из газовой скважины под Краснодаром — видео
Суд арестовал зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Комментариев: 0