Путин проведёт совещание по развитию Крыма

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по социально-экономическому развитию Крыма, телемост с главой Киргизии и выступит на коллегии Генпрокуратуры в очном формате. О расписании главы государства сообщает телеканал "Россия-1".

По данным канала, в день воссоединения Крыма с Россией (18 марта) пройдёт большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова. Также по договорённости глав государств России и Киргизии на следующей неделе состоится телемост с участием обоих лидеров. Во время него будет открыт Таласский золоторудный комбинат.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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