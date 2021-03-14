Путин проведёт совещание по развитию Крыма
Также глава государства примет участие в коллегии Генеральной прокуратуры в очном формате.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по социально-экономическому развитию Крыма, телемост с главой Киргизии и выступит на коллегии Генпрокуратуры в очном формате. О расписании главы государства сообщает телеканал "Россия-1".
По данным канала, в день воссоединения Крыма с Россией (18 марта) пройдёт большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова. Также по договорённости глав государств России и Киргизии на следующей неделе состоится телемост с участием обоих лидеров. Во время него будет открыт Таласский золоторудный комбинат.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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