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"До конца были верны присяге": В Казахстане рассказали о погибших при крушении Ан-26 военных

Это был экипаж, состоявший из опытных сотрудников.

14 марта 2021, 10:47
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

Военные, находившиеся на борту разбившегося в Алма-Ате самолёта Ан-26, были профессионалами своего дела. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

"Экипаж военно-транспортного самолёта Ан-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов нацбезопасности Республики Казахстан", — сообщили в пресс-службе.

Также были названы имена погибших членов экипажа Ан-26:

  • штурман — майор Габит Барлыкбаев
  • бортовой техник — капитан Досжан Баймуратов
  • штурман — старший лейтенант Мухтар Сагимбаев
  • старший бортовой механик — сержант Евгений Васильков.
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Напомним, что власти Казахстана выдвинули три основные версии крушения самолёта в районе аэропорта Алма-Аты. В результате авиакатастрофы четверо из шести находившихся на борту военных погибли. Ещё двоих доставили в больницу. Оба они получили переломы и черепно-мозговые травмы, а один ещё и ожоги тела второй-третьей степени.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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