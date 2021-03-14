"До конца были верны присяге": В Казахстане рассказали о погибших при крушении Ан-26 военных
Это был экипаж, состоявший из опытных сотрудников.
Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov
Военные, находившиеся на борту разбившегося в Алма-Ате самолёта Ан-26, были профессионалами своего дела. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.
"Экипаж военно-транспортного самолёта Ан-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов нацбезопасности Республики Казахстан", — сообщили в пресс-службе.
Также были названы имена погибших членов экипажа Ан-26:
- штурман — майор Габит Барлыкбаев
- бортовой техник — капитан Досжан Баймуратов
- штурман — старший лейтенант Мухтар Сагимбаев
- старший бортовой механик — сержант Евгений Васильков.
Напомним, что власти Казахстана выдвинули три основные версии крушения самолёта в районе аэропорта Алма-Аты. В результате авиакатастрофы четверо из шести находившихся на борту военных погибли. Ещё двоих доставили в больницу. Оба они получили переломы и черепно-мозговые травмы, а один ещё и ожоги тела второй-третьей степени.
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