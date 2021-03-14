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Названы три основные версии крушения Ан-26 в Казахстане

Двое выживших прооперированы и находятся в тяжёлом состоянии.

14 марта 2021, 04:43
<p>Фото © ТАСС / Tengrinewskz / Алихан Сариев</p>

Фото © ТАСС / Tengrinewskz / Алихан Сариев

Власти Казахстана рассматривают три основные версии крушения самолёта Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщает телеканал "Алматы".

"Сейчас расследуются три основные версии произошедшего: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор", — говорится в сообщении.

Причины трагедии устанавливает Комитет национальной безопасности страны.

Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 военных

Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 военных

Двое военнослужащих, пострадавших при крушении, прооперированы и находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. В пресс-службе Управления здравоохранения Алма-Аты рассказали, что для их спасения делается всё возможное, пишет РИА "Новости".

Напомним, что самолёт Ан-26, принадлежащий военным, потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. Четыре из шести находившихся на борту человек погибли. Ещё двоих доставили в больницу. Оба они получили переломы и черепно-мозговые травмы, а один ещё и ожоги тела второй и третьей степени.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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