Названы три основные версии крушения Ан-26 в Казахстане
Двое выживших прооперированы и находятся в тяжёлом состоянии.
Фото © ТАСС / Tengrinewskz / Алихан Сариев
Власти Казахстана рассматривают три основные версии крушения самолёта Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщает телеканал "Алматы".
"Сейчас расследуются три основные версии произошедшего: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор", — говорится в сообщении.
Причины трагедии устанавливает Комитет национальной безопасности страны.
Двое военнослужащих, пострадавших при крушении, прооперированы и находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. В пресс-службе Управления здравоохранения Алма-Аты рассказали, что для их спасения делается всё возможное, пишет РИА "Новости".
Напомним, что самолёт Ан-26, принадлежащий военным, потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. Четыре из шести находившихся на борту человек погибли. Ещё двоих доставили в больницу. Оба они получили переломы и черепно-мозговые травмы, а один ещё и ожоги тела второй и третьей степени.
Лента новостей
Выбор редакции
Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 военных
Выдвинута новая версия загадочной пропажи рейса MH370 над океаном
Удивился даже Илон Маск: автомобиль Tesla спас водителя от вооружённого ограбления — видео
В "Роскачестве" перечислили самые опасные ошибки при зарядке смартфона
Виталий Кличко с пулемётом и гранатой показал, как будет защищать Киев
Комментариев: 0