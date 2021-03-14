"Вся шея как сито": Шатунов раскрыл подробности убийства бывшего клавишника "Ласкового мая"
Артист не исключил, что хотели расправиться с ним, а коллега пал случайной жертвой.
Михаил Сухомлинов. Фото © Instagram / mihail.sukhomlinov
Певец Юрий Шатунов поделился воспоминаниями, как на его глазах застрелили бывшего клавишника группы "Ласковый май" Михаила Сухомлинова. Тот ужасный день артист запомнил на всю жизнь.
Трагедия произошла в 1993 году. Сухомлинов ночевал у Шатунова дома, а утром позавтракал и вышел навстречу своей смерти.
"Два выстрела. Я смотрю в окно — машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера. Посмотрел на боковое стекло — его нет. Надел трико, спустился вниз — сидит Мишка в машине. Смотрю — у него вся шея как сито. Ну всё, он не жилец", — рассказал солист "Ласкового мая" в эфире телеканала "Россия-1".
По его словам, в Сухомлинова стреляли картечью из дробовика. Клавишник умер у Шатунова на руках, а убийцы так и не были найдены. Артист не исключил, что на самом деле хотели расправиться с ним, а Михаил стал случайной жертвой.
Напомним, в сентябре 2020 года умер солист первого состава "Ласкового мая" Евгений Прико. В начале августа певец попал в больницу с пневмонией, после перенесённого коронавируса у него развился рак лёгких. Продюсер группы Андрей Разин заявил, что бывший вокалист курил и безответственно относился к своему здоровью, а теперь в зоне риска находится и Юрий Шатунов.
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