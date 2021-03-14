"Вся шея как сито": Шатунов раскрыл подробности убийства бывшего клавишника "Ласкового мая"

Певец Юрий Шатунов поделился воспоминаниями, как на его глазах застрелили бывшего клавишника группы "Ласковый май" Михаила Сухомлинова. Тот ужасный день артист запомнил на всю жизнь.

Трагедия произошла в 1993 году. Сухомлинов ночевал у Шатунова дома, а утром позавтракал и вышел навстречу своей смерти.

"Два выстрела. Я смотрю в окно — машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера. Посмотрел на боковое стекло — его нет. Надел трико, спустился вниз — сидит Мишка в машине. Смотрю — у него вся шея как сито. Ну всё, он не жилец", — рассказал солист "Ласкового мая" в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, в Сухомлинова стреляли картечью из дробовика. Клавишник умер у Шатунова на руках, а убийцы так и не были найдены. Артист не исключил, что на самом деле хотели расправиться с ним, а Михаил стал случайной жертвой.

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