Россиян предупредили о всплеске фальшивомонетчиков в Интернете

Фальшивомонетчики стали чаще продавать поддельные деньги через Интернет, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-центра МВД России.

"В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов", — пояснили в ведомстве.

За минувший год число преступлений, связанных с фальшивыми деньгами, выросло на 6%, всего было зафиксировано 18,7 тысячи правонарушений по изготовлению и сбыту поддельных банкнот, выявлено 805 злоумышленников, возбуждено более тысячи уголовных дел.

В МВД предупредили, что самыми популярными купюрами для подделки стали пятитысячная и тысячная. Столкнуться с фальшивками можно на рынках, в небольших магазинах и палатках, где нет специальных средств для проверки подлинности.

Ранее эксперт рассказал, что поможет отличить настоящие пять тысяч рублей от фальшивых.

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