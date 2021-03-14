Госсекретарь США Блинкен осудил задержания на форуме депутатов в Москве
Политик призвал "положить конец преследованию независимых голосов".
Фото © ТАСС / EPA
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержания в Москве участников форума "Объединённых демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*).
"Власти России на сомнительных основаниях задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях", — написал Блинкен в "Твиттере".
Госсекретарь назвал их "независимыми голосами" и призвал "положить конец преследованию".
Напомним, утром 13 марта в Москве сотрудники полиции задержали участников форума муниципальных депутатов, который проходил в гостинице "Измайлово". Среди них глава Красносельского муниципального округа столицы Илья Яшин, мундеп от Тимирязевского района Юлия Галямина и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Позже в МВД сообщили, что всего задержанных около 200 человек. Адвокаты заявили, что их доверителям вменяется ст. 20.33 КоАП РФ об участии в нежелательной организации.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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