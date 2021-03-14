Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Госсекретарь США Блинкен осудил задержания на форуме депутатов в Москве

Политик призвал "положить конец преследованию независимых голосов".

14 марта 2021, 02:51
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержания в Москве участников форума "Объединённых демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*).

"Власти России на сомнительных основаниях задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях", — написал Блинкен в "Твиттере".

В России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций

В России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций

Госсекретарь назвал их "независимыми голосами" и призвал "положить конец преследованию".

Напомним, утром 13 марта в Москве сотрудники полиции задержали участников форума муниципальных депутатов, который проходил в гостинице "Измайлово". Среди них глава Красносельского муниципального округа столицы Илья Яшин, мундеп от Тимирязевского района Юлия Галямина и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Позже в МВД сообщили, что всего задержанных около 200 человек. Адвокаты заявили, что их доверителям вменяется ст. 20.33 КоАП РФ об участии в нежелательной организации.

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1