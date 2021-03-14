В Великобритании предсказали поражение своим войскам в танковом сражении с Россией

Дуэль танковых подразделений Великобритании и России, вероятно, закончится не в пользу Соединённого Королевства. Такой прогноз дали авторы доклада, подготовленного комитетом по вопросам обороны палаты общин британского парламента.

"Если бы нашей армии в ближайшие годы пришлось сражаться с равным противником, например Россией, в Восточной Европе, наши солдаты, которые являются одними из лучших в мире, к глубокому стыду, были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику", — приводит PA выдержки из доклада.

Эксперты отмечают, что многим из британских танков уже больше 30 лет, они сильно проигрывают по огневой мощи современным аналогам. Кроме того, они не получают достаточной поддержки с воздуха и обладают слабой механической надёжностью.

По мнению авторов доклада, из-за такого парка техники Соединённое Королевство не вносит эффективного вклада в "сдерживание России" силами НАТО. На модернизацию хотя бы одного подразделения танков уйдёт не менее четырёх лет. Эксперты заключили, что обновление сильно запоздало из-за бюрократии, неспособности командования принять решение и попыток внедрить непроверенные технологии. В то же время Россия модернизировала свои вооружённые силы и обзавелась современными средствами.

16 марта в Великобритании будет опубликован комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики. Его авторы представят прогноз вызовов, с которыми стране предстоит столкнуться в ближайшее десятилетие, а также рекомендации по изменению роли в мире после выхода из Евросоюза.

Напомним, ранее газета The Times сообщила, что армия Великобритании может полностью отказаться от танков. Правительство страны изучает эту идею, так как модернизация находящихся на вооружении 227 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior требует больших затрат.

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