"Запад снимал все сливки": В Польше раскрыли обман Украины при покупке российского газа
Эксперт рассказал о системе "виртуального реверса", которую Киев начал применять несколько лет назад.
Фото © Pixabay
Украина отказалась от российского газа, но на самом деле продолжила его получать, просто теперь счёт за голубое топливо стал приходить из Европы, которая снимает все сливки. А оплатили это простые граждане. Такое мнение выразил независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк в статье для издания Myśl Polska.
Он напомнил, что в 2015 году "Газпром" прекратил поставки в Незалежную и потребовал оплатить задолженность. В Киеве, по словам автора публикации, это сочли "политическим шантажом" и начали "с гордостью считать дни без российского газа".
Щенсняк подчеркнул, что топливо из РФ продолжало идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов на свои нужды. Чтобы легализовать это, была придумана система "виртуальный реверс".
Эксперт пояснил, что у пограничного контрольно-измерительного пункта появился механизм "накручивания счётчика" — небольшая трубопроводная петля, в которой циркулировал газ. Западные поставщики отлично зарабатывали на этом.
"Газ приходит из России, а счёт — из Европы. Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25–50% разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление", — заключил Щенсняк.
Ранее Украина призвала США ввести против России "новые всеобъемлющие санкции" из-за газопровода "Северный поток — 2".
Выбор редакции
Пушков назвал условие для масштабного конфликта в Донбассе
Выбитые стёкла, оплавившиеся полки: Лайф публикует фото из пункта выдачи Wildberries в КЧР, где произошёл взрыв
Православные христиане встречают Прощёное воскресенье
Reuters: США почти месяц не могут связаться с КНДР
Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью
Комментариев: 0