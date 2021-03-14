"Запад снимал все сливки": В Польше раскрыли обман Украины при покупке российского газа

Украина отказалась от российского газа, но на самом деле продолжила его получать, просто теперь счёт за голубое топливо стал приходить из Европы, которая снимает все сливки. А оплатили это простые граждане. Такое мнение выразил независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк в статье для издания Myśl Polska.

Он напомнил, что в 2015 году "Газпром" прекратил поставки в Незалежную и потребовал оплатить задолженность. В Киеве, по словам автора публикации, это сочли "политическим шантажом" и начали "с гордостью считать дни без российского газа".

Щенсняк подчеркнул, что топливо из РФ продолжало идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов на свои нужды. Чтобы легализовать это, была придумана система "виртуальный реверс".

Эксперт пояснил, что у пограничного контрольно-измерительного пункта появился механизм "накручивания счётчика" — небольшая трубопроводная петля, в которой циркулировал газ. Западные поставщики отлично зарабатывали на этом.

"Газ приходит из России, а счёт — из Европы. Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25–50% разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление", — заключил Щенсняк.

Ранее Украина призвала США ввести против России "новые всеобъемлющие санкции" из-за газопровода "Северный поток — 2".

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