Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью

Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая была арестована накануне по обвинению в терроризме, пыталась спрятаться от полиции под кроватью. Об этом сообщает газета El Deber.

По информации издания, Аньес находилась в доме у родственников в городе Тринидад в департаменте Бени. Во время обыска в ночь на субботу в рамках расследования дела о государственном перевороте сотрудники правоохранительных органов нашли её в ящике, расположенном под кроватью. После задержания Аньес была доставлена в Ла-Пас для дачи показаний.