Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью
Правоохранители нашли её в ящике.
Жанин Аньес. Фото © Ministereo de Cobierno
Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая была арестована накануне по обвинению в терроризме, пыталась спрятаться от полиции под кроватью. Об этом сообщает газета El Deber.
По информации издания, Аньес находилась в доме у родственников в городе Тринидад в департаменте Бени. Во время обыска в ночь на субботу в рамках расследования дела о государственном перевороте сотрудники правоохранительных органов нашли её в ящике, расположенном под кроватью. После задержания Аньес была доставлена в Ла-Пас для дачи показаний.
Помимо экс-лидера в терроризме, измене и преступном сговоре также обвиняется ряд чиновников, включая бывшего главу МВД Артуро Мурильо, экс-главу президентской администрации Йерко Нуньеса, бывшего министра юстиции Альваро Коимбру и экс-министра энергетики Родриго Гусмана.
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