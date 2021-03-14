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Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью

Правоохранители нашли её в ящике.

14 марта 2021, 01:08

Жанин Аньес. Фото © Ministereo de Cobierno

Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая была арестована накануне по обвинению в терроризме, пыталась спрятаться от полиции под кроватью. Об этом сообщает газета El Deber.

По информации издания, Аньес находилась в доме у родственников в городе Тринидад в департаменте Бени. Во время обыска в ночь на субботу в рамках расследования дела о государственном перевороте сотрудники правоохранительных органов нашли её в ящике, расположенном под кроватью. После задержания Аньес была доставлена в Ла-Пас для дачи показаний.

Экс-президента Боливии арестовали по обвинению в терроризме

Экс-президента Боливии арестовали по обвинению в терроризме

Помимо экс-лидера в терроризме, измене и преступном сговоре также обвиняется ряд чиновников, включая бывшего главу МВД Артуро Мурильо, экс-главу президентской администрации Йерко Нуньеса, бывшего министра юстиции Альваро Коимбру и экс-министра энергетики Родриго Гусмана.

Ранее в Мьянме была задержана государственный советник Аун Сан Су Чжи, которая фактически являлась главой правительства страны, и президент Вин Мьин. Переворот устроили военные, недовольные итогами парламентских выборов. После этого армия ввела режим ЧП на год, а Посольство РФ дало рекомендации россиянам при посещении этой азиатской страны.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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