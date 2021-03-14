Минэкономразвития предложило вдвое сократить число моногородов в России

Министерство экономического развития предложило в два раза сократить число моногородов в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо главы ведомства Максима Орешкина в адрес председателя Комитета Госдумы по экономполитике Сергея Жигарева.

По мнению Минэкономразвития, критериям монопрофильности соответствует только 190 населённых пунктов из 321. При этом 131 пункт перестал быть монопрофильным, а в 33 было ликвидировано градообразующее предприятие.

"27 из указанных 190 моногородов находятся на расстоянии 50 километров и менее от региональных центров… что позволяет снизить социально-экономические последствия монопрофильности за счёт агломерационных эффектов. Таким образом, наибольшего внимания требуют 163 моногорода", — говорится в документе.

Завершить работу по актуализации критериев и перечня планируется в 2021 году.

В министерстве подчеркнули, что уровень безработицы во многих моногородах ниже среднероссийского. Например, к таковым относятся Алейск (Алтайский край), Лебедянь (Липецкая область), Котовск (Тамбовская область) и посёлок городского типа Угловка (Новгородская область). По мнению экспертов, произошла адаптация рынка труда — это требует уточнения мер поддержки. Ведомство предлагает сконцентрировать ресурсы на населённых пунктах с менее устойчивым положением. В то же время в Минэке заверили, что Фонд развития моногородов выполнит все обязательства перед муниципалитетами, которые прекратили быть монопрофильными.

Также отмечается, что реформа институтов развития предусматривает передачу обязательств Фонда в ВЭБ.РФ. В госкорпорации считают, что благодаря новому инвестиционному циклу удастся перезапустить экономику монопрофильных территорий.

В Госдуме отметили, что с момента формирования списка прошло уже семь лет, за это время ситуация изменилась. Однако важно, что пересмотр проходил с участием регионов через публичное обсуждение.

"Мы не против самого пересмотра, а против того, чтобы это делалось кулуарно, без обсуждения с регионами. Кроме того, мы должны быть уверены, что моногорода не пострадают из-за исключения из списка", — сказала зампред Комитета Госдумы по экономполитике, председатель экспертного совета по устойчивому развитию моногородов Альфия Когогина.

Ранее были названы 10 лучших моногородов России. Населённые пункты сравнили по 17 показателям, в числе которых качество и доступность инфраструктуры, уровень развития малого и среднего бизнеса, общая экономическая ситуация и взаимодействие с институтами развития.

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