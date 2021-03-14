"Страх и ужас": Вокалистка Little Big рассказала о домогательствах "огромного толстого дяденьки-массажиста"

Солистка популярной рейв-группы Little Big Софья Таюрская рассказала о домогательствах, которые ей пришлось пережить в спа-салоне несколько лет назад.

Девушка пришла на сеанс массажа в купальнике, процедуру проводил "огромный толстый дяденька". В какой-то момент он полез артистке под бельё, начал трогать за грудь и пах, прикасался своими гениталиями.

"Я лежу и думаю: "Когда это всё закончится, когда это всё закончится?.." Ты ничего не можешь сделать, у тебя в голове просто ужас, страх, тебе настолько страшно, что ты не можешь вообще ни слова сказать", — призналась Таюрская в эфире ютуб-канала "Джарахов".

Певица отметила, что в тот момент её будто парализовало, она до сих пор не понимает, почему не вскочила и не дала отпор массажисту.

Софья добавила, что вышла из кабинета в шоке и чувствовала себя просто кошмарно. Она признала, что насилия не было, но её касался чужой мужчина. Девушка рассказала о произошедшем своему молодому человеку, с которым тогда встречалась, но вместо поддержки получила обвинения и скандал.

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