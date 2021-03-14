В Магадане школьника высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
С 7 марта такие действия официально являются противозаконными.
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В Магадане водитель маршрутного такси оставил на остановке в 20-градусный мороз 13-летнего школьника, у которого не оказалось денег на транспортной карте. По факту происшествия прокуратура региона начала проверку, сообщается на официальном сайте ведомства.
"Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке "Северное сияние" в Магадане. У подростка не оказалось средств на транспортной карте. В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз", — говорится в сообщении.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов взял ситуацию под собственный контроль, а также поручил провести разъяснительную работу с перевозчиками в регионе.
Напомним, что 7 марта в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников. А 11 марта в Госдуму внесли законопроект о штрафах за высадку несовершеннолетних.
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